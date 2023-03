San Carlo all'Arena, sorpreso a spacciare: arrestato 39enne

Gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Generale Francesco Pinto, hanno notato un uomo che ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti hanno bloccato i due trovando lo spacciatore in possesso di 20 euro, mentre l'acquirente è stato trovato in possesso di una stecca di hashish del peso di circa 2 grammi.

G.F., 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente, mentre l'acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.