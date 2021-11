Droga e una pistola in casa, arrestato 55enne napoletano

Pistola, marijuana, hashish e cocaina in casa. Fino all'intervento dei carabinieri, che arrestano un 55enne di Sant’Antimo per «detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione di arma clandestina e munizionamento». Durante una perquisizione nella sua abitazione e nel suo box auto, i militari hanno rinvenuto un chilo di marijuana distribuito in 18 buste di plastica, 12 panetti di hashish da 100 grammi, quasi 3 grammi di cocaina e una pistola Beretta cal. 7,65mm.Più 38 cartucce Browning dello stesso calibro. L'uomo è stato portato al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.

