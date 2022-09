Sant'Antimo, sventato furto di un furgone per consegne Amazon grazie alle segnalazioni dei cittadini

Hanno sottratto un furgone destinato alle consegne per Amazon, ma la Polizia Locale ha interrotto il piano dei malviventi, che non sono riusciti a portare via la merce contenuta nel vano. Sono state le segnalazioni dei cittadini a condurre i caschi bianchi, guidati dal comandante Gaetano Cerasuolo, nei pressi dell’isola ecologica. Insospettite dalla velocità con cui il furgone procedeva tra le strade della città, alcune persone hanno contattato la sede del comando, indicando la direzione verso cui si stava muovendo.

È subito scattata la caccia al mezzo, che si era diretto verso la vicina Cesa; ma all’arrivo degli agenti, gli uomini, impegnati nel trasbordo della merce dal mezzo alla loro automobile, una Punto blu, sono riusciti a darsi alla fuga. Il furto del veicolo era stato segnalato dal proprietario a cui è stato poi riconsegnato. Dalle diverse telecamere che sono in zona, per la presenza dell’isola ecologica, in contrada Separiello, nel territorio di S.Antimo, arriveranno, sicuramente, dettagli per l’identificazione dei malviventi. Al momento, è in corso la ricostruzione della dinamica che ha portato alla sottrazione del veicolo.