Scampia, arrestata 34enne: in casa nascondeva 6 chili di hashish

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di una donna in via Luigi Minale dove hanno rinvenuto, occultata in un ripostiglio, una borsa con 60 panetti di hashish del peso complessivo di circa 6,1 kg e due grossi coltelli utilizzati per il taglio della droga.

M.M., 34enne napoletana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

