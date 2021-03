Scampia e Mondragone, sequestrate 4 aziende per gestione illegale di rifiuti

È di quattro aziende sequestrate per reati contro l'ambiente e di nove persone denunciate, il bilancio dell'Action Day interforze effettuato nei comuni di Napoli (quartiere Scampia) e Mondragone (Caserta) su indicazione dell'Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, e nell'ambito della cabina di regia Terra dei Fuochi.

Trentadue gli equipaggi in azione appartenenti all'Esercito, alle forze dell'ordine, alle polizie locali e al persone di Asl e Arpac. Al termine dei controlli sono state sequestrate per reati di gestione illecita di rifiuti quattro aziende, perlopiù piccole attività imprenditoriali, e sono stati apposti i sigilli ad aree per quasi 33 km quadrati, dove erano stati abbandonati rifiuti.

Ultimo aggiornamento: 12:40

