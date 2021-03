Agguato a Varcaturo, 20enne incensurato ferito a colpi di pistola

Ha raccontato che era fermo presso una fermata dell'autobus in via Domiziana Varcaturo di Giugliano quando sono sopraggiunti due sconosciuti, in sella ad uno scooter, che hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco ferendolo alle gambe.

Protagonista della vicenda un 20 enne, incensurato di Giugliano. Il giovane è stato soccorso e portato all'ospedale Pineta Grande di Castel Volturno. Le condizioni del 20enne non destano preoccupazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Giugliano.

