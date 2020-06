La sera di mercoledì scorso gli agenti del Commissariato Secondigliano, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Roma per una rapina ad un supermercato commessa da due persone a bordo di un motociclo.

I poliziotti sono stati avvicinati dal titolare il quale ha riferito che, poco prima, un uomo, dopo essere entrato all’interno dell’attività commerciale, aveva estratto una pistola intimando ad una dipendente di consegnare il contenuto della cassa e si era dato alla fuga a bordo del veicolo condotto da un complice.

Il giorno dopo, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e alla descrizione fornita dalle vittime, gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato i due malviventi presso le loro abitazioni. In particolare, uno dei due, vistosi scoperto, tentava di fuggire dal proprio domicilio attraverso la finestra della cucina ma veniva subito bloccato dagli operatori.



Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto nell’intercapedine di un muretto in via Andrea Pazienza la pistola, una riproduzione di un’arma priva di tappo rosso, e in via Hugo Pratt il motociclo utilizzato per la rapina.

I due, A.A., 22enne con precedenti di polizia, ed E.F., 26enne, entrambi napoletani, sono stati sottoposti a fermo di p.g. e, dopo l’udienza di convalida tenutasi nella giornata di lunedì, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

