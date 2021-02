Scampia, spaccio nella Vela Rossa: 23enne arrestato dai carabinieri

E’ finito in manette Renato D’Urso, 23enne di Scampia, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli per spaccio di stupefacenti. E’ stato sorpreso in viale della Resistenza, nella “vela rossa”, mentre cedeva bustine ad alcuni giovani. Quando si è accorto della pattuglia ha tentato la fuga ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato. Nelle tasche ancora 2 stecche di hashish e 140 euro in contante ritenuto provento illecito. E’ ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

