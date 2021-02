I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ischia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di un 44enne di origini napoletane domiciliato a Ischia, gravemente indiziato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Le indagini sono state avviate nel gennaio scorso in seguito al sequestro di un ingente quantitativo di droga, composto da 2,5 chili di hashish e 274 grammi di cocaina suddivisi in vari involucri, rinvenuti dai Carabinieri in un pacco postale erroneamente consegnato a Procida da un corriere locale estraneo ai fatti. La tempestiva attività investigativa ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato che, allo scopo di evitare di incorrere in controlli da parte delle Forze dell’Ordine, ha spedito a se stesso il pacco mai giunto a destinazione in quanto intercettato e sequestrato dai Carabinieri

