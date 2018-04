Scarichi fognari in mare, guerra tra Portici e Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 26 Aprile 2018, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2018 09:42

PORTICI - Durissimo botta e risposta tra il sindaco di Portici Enzo Cuomo e il vicesindaco metropolitano Salvatore Pace sulla questione degli scarichi fognari nel mare di San Giovanni a Teduccio, che incidono sulla balneabilità delle acque nella zona del museo di Pietrarsa, al confine tra Portici e Napoli. Cuomo ha pubblicato sul suo profilo Facebook un video che mostra inequivocabilmente come un collettore fognario sversi liquami a poche centinaia di metri da Portici. Il video ha destato una forte indignazione tra gli utenti del social network ed è stato condiviso da oltre cento persone, diventando virale.«Ho segnalato e inoltrato questo video alle autorità competenti più volte ma tutto tace», è l'attacco di Cuomo: «I rivoluzionari arancioni, i portavoce dei cittadini, zelanti a fasi alternate, fingono di ignorare questo scempio che si perpetra ogni giorno sotto gli occhi di tutti». Per il primo cittadino porticese «questa vergognosa indifferenza vanifica gli enormi sforzi che si stanno facendo per la balneabilità del nostro mare». L'attacco via social è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per De Magistris, che ha affidato una risposta al suo vice in Città Metropolitana, Salvatore Pace. I rapporti tra Cuomo e De Magistris sono tesi da tempo e il primo non perde occasione per accusare il secondo di disinteresse verso le città della provincia.