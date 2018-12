Scavi di Pompei a rischio attentati, arriva il metal detector

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 12 Dicembre 2018, 10:22 - Ultimo aggiornamento: 12-12-2018 10:47

Rischio terrorismo a Pompei, la risposta del direttore generale Massimo Osanna: guardie private armate e metal detector agli ingressi. A partire da qualche giorno prima di Natale, per difendere visitatori e Scavi da eventuali attacchi delle cellule dell'Isis, i visitatori dovranno essere sottoposti all'esame del rilevatore di metalli. Per tre mesi di noleggio, di uomini e mezzi, Osanna ha impegnato 18mila euro dal bilancio della città archeologica. La Pompei romana è tra i venti luoghi d'arte - con Colosseo, Uffizi e Brera - classificati come potenziali bersagli di attacchi da parte dei terroristi islamici, secondo una lista preparata dal Viminale. Il piano scatterà prima di Natale: fino al mese di marzo, almeno per il momento, saranno attivati i metal detector a Porta Marina Superiore, a Piazza Esedra e a Porta Anfiteatro.