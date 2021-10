Napoli, scippatori in azione a Materdei: dopo un inseguimento, arrestato nella Sanità un 38enne

Ieri mattina gli agenti del commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in zona Materdei in seguito ad una segnalazione pervenuta da una pattuglia del reparto prevenzione crimine Campania che, durante l’inseguimento di due persone a bordo di un motociclo che, poco prima, avevano strappato il borsello ad un uomo, ne aveva perso le tracce.

Poco dopo i poliziotti, nel transitare in vico Palma nella Sanità, hanno notato il motoveicolo descritto in sosta nei pressi di un edificio e, con il supporto della pattuglia che poco prima aveva segnalato lo scippo, hanno rintracciato uno dei malviventi in un appartamento trovandolo in possesso della “cover” del telefono rubato all’interno del borsello.

Luigi Cortellazzi, 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto con strappo; infine, lo scooter è stato sottoposto a sequestro.