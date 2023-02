Se il +15 faceva già sognare, figurarsi ora il vantaggio di 18 punti accumulato dal Napoli di Luciano Spalletti sulla seconda in classifica. «Magari qualche punto lo perderemo» si dicono da settimane i tifosi guardandosi negli occhi, parlandone nei bar, immaginando quello che potrà essere, invece a perdere punti sono le avversarie: la città ora aspetta, silente ma in fibrillazione. È come il suo simbolo, un vulcano pronto a buttare via un amore recluso 33 anni. Stavolta, però, la festa è anche online: l'ultima volta, internet e la rete erano solo un lontano miraggio, oggi invece alla festa azzurra ci si prepara anche e soprattutto online.

APPROFONDIMENTI Spalletti oggetto di studio: lezione a Coverciano sul super Napoli La torta Osimhen diventa virale e Victor si va a prendere la sua fetta L'intervista a Beppe Bruscolotti: «È la vittoria del riscatto»

Da settimane ormai agli angoli delle strade fino in provincia sono spuntati più o meno improvvisati stand di vendita per cavalcare l'euforia dei tifosi napoletani. Se una volta bandiere, maglie e sciarpe erano acquistabili solo all'esterno dello Stadio Maradona, ora non è più difficile procurarsi nemmeno un gagliardetto. E si pensa in grande, tanto che la vendita è arrivata fino in rete: sulle maggiori piattaforme di vendita online, infatti, non è complicato acquistare bandiere e maglie celebrative. Da Amazon a Ebay, tutti sembrano pronti e non mancano di niente: il tricolore scudettato con il numero 3 in bella vista, le immagini dei calciatori di Luciano Spalletti già in festa, il passaggio di consegne tra gli scudetti vinti da Maradona a quello che Kvaratskhelia e Osimhen possono conquistare al termine di questa stagione fantastica, la scritta «Campioni d'Italia» che mancava agli striscioni in città dal 1990. E ancora: bandiere con in esposizione tutta la bacheca azzurra, bandieroni a scacchi bianco-azzurri da «attaccare ai balconi o alle auto per la festa», come da didascalia. Quella festa che ormai i napoletani stanno solo aspettando. Per il countdown verso la matematica certezza della vittoria. I prezzi, poi, sono democratici e per tutte le tasche: dai 10 ai 40 euro. Oggi, per la prima volta nella sua storia, il tifoso napoletano può scegliere il suo modello preferito comodamente anche dal divano. Prima di ritrovarsi per strada, ovviamente.

E da un po' i tricolori spuntano ovunque: non solo tatuaggi sempre più frequenti di giovani o meno giovani, ma anche maglie personalizzate vendute online. Su piattaforme come Instagram e TikTok - rivolte prevalentemente a un pubblico giovane - già da settimane diversi esercizi commerciali pubblicizzano materiale celebrativo della vittoria del campionato: dalla maglia con il tricolore e i nomi dei calciatori azzurri, al cappellino con logo (non autorizzato) e il disegno del trofeo italiano. Tutto fa brodo e tutto fa festa. Un affare da centinaia di migliaia di euro pronto a riversarsi nelle strade della città quando la matematica arriverà. E dalla scorsa settimana, anche i muri di Napoli cominciano a parlare di scudetto: nelle vie del centro in maniera timida, più sfacciata in periferia: nel quartiere Ponticelli è già spuntata una panchina con tricolore e numero 3 che è diventata attrazione per fotografie del momento, così come l'installazione artistica dei Quartieri Spagnoli, con 11 sagome - più quelle di Spalletti e De Laurentiis - ad accompagnare curiosi e tifosi.

Se alla festa pensano già i napoletani, figurarsi i tifosi azzurri sparsi per il mondo. Da quando l'ipotesi scudetto è sempre più concreta, quello della grande celebrazione è il pensiero fisso di tanti Club Napoli in Europa e nel mondo. Già dalla ripresa del campionato a gennaio, diversi club in Germania, Spagna e Inghilterra hanno programmato il rientro in città in concomitanza con la festa. Con tutte le difficoltà del caso: le prenotazioni in anticipo, i prezzi alle stelle, le difficoltà per accaparrarsi un biglietto allo stadio per le ultime gare al Maradona. In città ci sarà anche il Club Napoli Toronto: il gruppo azzurro in Canada ha ufficializzato un vero e proprio tour in Italia dal 1 al 5 giugno, con visita alle bellezze della città e ovviamente la presenza per Napoli-Sampdoria. Ultima partita dell'anno. Tutto sembra pronto a far saltare il tappo della gioia, ma con serenità e in segreto. Perché, in fondo, Spalletti ha ragione: i pasticcini si mangeranno solo alla fine della corsa.