Vandali a scuola nel Napoletano, creolina nei corridoi: intossicati due bidelli e due studenti

In quattro sono rimasti intossicati dalla creolina cosparsa la notte scorsa nei corridoi dell'istituto tecnico-commerciale e per geometri 'Vilfredo Paretò di Arco Felice a Pozzuoli. Due operatori scolastici, che hanno provato a liberare i corridoi dal liquido, hanno dovuto far ricorso ai sanitari del 118 e anche due studenti che erano entrati nella struttura all'insaputa dello stop alle lezioni dato dal dirigente scolastico.

Le lezioni saranno sospese anche per la giornata di domani per consentire la bonifica di tutti gli ambienti impregnati dall'acre odore dell'acido cosparso. Sono intervenuti i carabinieri a cui la preside ha denunciato l'episodio.

Sono state avviate le indagini; è stato scoperto un infisso forzato al piano terra da dove i vandali si sarebbero introdotti. I carabinieri stanno ora analizzando le registrazioni delle videocamere di sorveglianza della scuola e di alcuni locali commerciali vicini per risalire ai responsabili del gesto. La scuola è stata oggetto già nei giorni scorsi di un altro episodio di vandalismo.

