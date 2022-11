Scuolabus sommerso da acqua accumulata in un sottopasso a Torre del Greco

Uno scuolabus del servizio affidato dal Comune ad una ditta esterna bloccato dall'acqua piovana accumulata all'altezza di un sottopasso della zona di via Litoranea.

È accaduto a Torre del Greco, una delle città flagellate dal maltempo che si è abbattuto in queste ore su Napoli e provincia.



Il mezzo è stato sommerso per larga parte ma per fortuna l'acqua non ha raggiunto la zona dei finestrini. Alla fine i presenti sono stati evacuati, così come le persone che occupavano una vettura rimasta bloccata nella direzione opposta.