Sea Eye, la nave dei migranti arriva nel pomeriggio a Napoli

La nave 'Sea Eye' con a bordo 105 migranti dovrebbe arrivare nel porto di Napoli nel primo pomeriggio. A riferirlo il sindaco Gaetano Manfredi. «Le ultime notizie ci dicono che si è velocizzato il percorso della nave perché le condizioni meteomarine sono migliorate - ha spiegato Manfredi - e quindi si prevede che possa arrivare nel primo pomeriggio».

Sul fronte dell'organizzazione, il primo cittadino ha detto che «la squadra medica è stata trasportata in elicottero sulla nave per iniziare a fare le prime valutazioni mediche a bordo così da poter velocizzare le operazioni di sbarco e di assegnazione dei migranti alle strutture di accoglienza che abbiamo previsto». Manfredi probabilmente sarà al porto per seguire di persona le operazioni. Per l'amministrazione comunale ci sarà anche l'assessore al Welfare, Luca Trapanese.