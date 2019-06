Venerdì 28 Giugno 2019, 16:32 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2019 16:37

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, col supporto del “Fast Team” della polizia ceca ed il coordinamento del servizio di cooperazione internazionale della Divisione S.I.RE.N.E., hanno localizzato in Repubblica Ceca Francesco Manzo, un 45enne affiliato al gruppo criminale denominato “Alleanza di Secondigliano”. Sfuggito alla cattura nel maxi blitz del 26 giugno, Manzo è stato arrestato e tradotto in un penitenziario ceco in attesa dell’estradizione.