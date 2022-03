Sequestra l'ex fidanzata, bloccato 18enne napoletano dai carabinieri

Un giovane in sella a uno scooter si avvicina velocemente a un'auto bianca, e la costringe a frenare. Il centauro scende dal mezzo ancora in moto e apre la portiera della vettura: all’interno c’è una ragazza. La prende con forza e la costringe a salire sullo scooter. La vittima si agita, inutilmente. Riconosciuto dai militari, il 18enne del Cavone già noto alle forze dell’ordine viene rintracciato dopo un'ora: con la ragazzina di 17enne anni aveva avuto una relazione sentimentale, lei non ha voluto denunciarlo.