Giovedì 19 Settembre 2019, 11:42

La storia d'amore che finisce in rapimento, stupro, pestaggio, ebbe il suo epilogo a giugno quando la donna sequestrata due giorni fa dall'ex compagno e picchiata per 12 ore davanti alla figlia di un anno e mezzo, ha lasciato il padre della piccola. Una convivenza, la loro, che era diventata travagliata, ormai al capolinea, una relazione che, però, non poteva finire del tutto. Ché, tra i due, c'è una bambina. E il legame tra genitori non si conclude certo con la fine dei sentimenti. Ma, come spesso avviene, anziché mantenersi in contatto per creare un clima di serenità adatto a una bambina, tra i due è iniziata una guerra. E l'oggetto del contendere era proprio la piccola. Storia di potestà genitoriale da definire in tribunale, di visite negate al padre. Di ripicche e accuse continue. La guerra è andata avanti a botta di denunce reciproche, referti medici, dietrofront, nuove accuse, sempre vicendevoli, di maltrattamenti, percosse, lesioni. Nel mezzo, i parenti dell'uno e dell'altro. Una storia poco lineare, complessa, dove stabilire dove stava il torto e dove la ragione non era forse così semplice. Per questo, la Procura aveva chiesto l'archiviazione del caso, istanza non ancora accolta dal tribunale. «Ed è bene spiegare quale quadro complesso vi sia dietro questa scelta - ha detto il procuratore di Napoli Nord, Francesco Greco - Altrimenti si rischia di trasmettere un messaggio fuorviante». E ora, quell'archiviazione, con tutta evidenza, non potrà esserci. «Dopo quanto accaduto l'altro giorno, una vicenda di assoluta gravità e violenza,- spiega, ancora, il procuratore Greco - l'intero quadro subirà delle rivalutazioni». Sul fascicolo a carico dell'uomo si aggiungono le accuse di sequestro di persona, di violenza sessuale, forse anche di tentato omicidio. Per non parlare della violenza subita dalla figlia della coppia che era presente durante le lunghe e drammatiche ore in cui sua madre veniva pestata da suo padre. E che è stata a sua volta maltrattata.