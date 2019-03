Una serra per la cannabis dietro lo sportello mimetizzato in salotto: arrestati marito e moglie a Napoli

Sabato 30 Marzo 2019, 11:39 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2019 11:46

I carabinieri della compagnia Napoli-Vomero e della stazione Vomero-Arenella hanno scoperto una serra per la coltivazione di cannabis cui si accedeva dal salotto di Fabrizio Papa, 38enne di Pianura già noto alle forze dell’ordine, e della moglie Maria Rosaria Di Vicino.Perquisendo l’abitazione dei due i carabinieri hanno scoperto che, togliendo uno sportello mimetizzato con una parete del salotto, si apriva l’accesso a una stanza segreta che era stata adibita a serra per la cannabis.Dentro sono state rinvenute e sequestrate 18 piante e sistemi per l’illuminazione, l’irrigazione e la ventilazione. Nel comò della camera da letto sono stati rinvenuti invece quattro confezioni di marijuana, 10 grammi di mannite, 1.500 euro in contante ritenuti provento di attività illecita e due banconote da 50 euro false.La casa era inoltre protetta da un sistema di videosorveglianza abusivo installato lungo il perimetro, anche questo sequestrato.