Servizi locali tra pubblico e privato al Suor Orsola esperti a confronto

Il 7 e l'8 giugno 2023 si terrà, presso il Suor Orsola Benincasa, un convegno su “I servizi locali tra pubblico e privato. L’infinita transizione verso il mercato”.

Il convegno è realizzato in occasione dell’avvio del IV ciclo del Master in «Management dei servizi pubblici locali», attività formativa con sede amministrativa all’Università Vanvitelli, nata per favorire la riqualificazione di un settore essenziale per lo sviluppo del Mezzogiorno (è possibile presentare domanda entro il 10 giugno).

Il 7 giugno ci sarà una relazione del Direttore del Master in «Management dei servizi pubblici locali» (Carlo Iannello), proprio sul Master visto come opportunità per le aziende di servizio pubblico del Mezzogiorno d'Italia.

La prima sessione (“La nuova disciplina dei servizi locali di rilevanza economica”) è introdotta da Giuseppe Caia, Università di Bologna, padre del nuovo testo di riforma. Vi partecipano Sergio Marotta, Harald Bonura, Giuseppe Piperata, Vera Parisio, Università di Brescia, Guido Clemente di San Luca.

Alle 15 si parlerà de “I servizi pubblici locali in Europa tra pubblico e privato”. Con interventi di Federico Caporale, José Alenza, prof.ssa Martine Long, Giacomo Roma.

Alle 17 avrà luogo la lectio magistralis del prof.

Pierre Delvolvé, tra i più autorevoli accademici europei, sulle trasformazioni dell’intervento pubblico nell’economia.

L'8 giugno il convegno sarà dedicato ai temi che ci riguardano come cittadini, con una tavola rotonda su “I servizi pubblici locali nella Regione Campania: criticità e prospettive”, moderata da Riccardo Realfonzo, co-direttore del Master, cui interverranno i maggiori players locali dei servizi pubblici: Umberto De Gregorio, Presidente EAV, Sergio de Marco, Direttore ABC, Nicola Pascale, Amministratore unico ANM, Luca Mascolo, Presidente EIC, Roberto Barbieri, Amministratore delegato Gesac, Andrea Annunziata, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

Il Master in «Management dei servizi pubblici locali» è un’attività formativa, dichiara il suo direttore Carlo Iannello (Università Vanivitelli), «nata per contribuire alla riqualificazione del settore pubblico e di quello dei servizi pubblici locali. Il Master si segnala, inoltre, l'alta qualità della didattica, che coinvolge anche importanti manager e dirigenti del settore pubblico e privato; per l'approccio interdisciplinare (che unisce Diritto, Management e Tecnologia), rappresentando un'esperienza formativa unica in Italia e, infine, perché la didattica è on line».