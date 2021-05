Capri, si ferma per guasto l'autoambulanza elettrica che può raggiungere le zone più impervie dell'isola

Guasto improvviso all’autoambulanza elettrica del 118 che viene utilizzata per raggiungere le zone impervie dell’isola. E’ stato immediatamente comunicato al direttore del 118 dott. Giuseppe Galano, appartenente all’ASL Na 1, che si è subito attivato inviando una richiesta al comando dei vigili del fuoco di Napoli, in attesa della riparazione del guasto, visto che il carrellino è stato trasferito a Napoli per riparazione e manutenzione, di poter utilizzare in caso di emergenza il carrellino similare che presta servizio presso la stazione dei Vigili del Fuoco di Capri localizzata in Via Roma, e che viene utilizzato dai pompieri in caso di emergenza. Tutto ciò per rassicurare la popolazione residente ed i primi turisti stanziali a Capri che la situazione è sotto controllo e tra pochi giorni appena ultimata la riparazione dell’autoambulanzina elettrica del 118 il servizio verrà ripristinato.

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ Napoli, mancano gli infermieri e le ambulanze restano soltanto con... LA POLEMICA Isole Covid-free in Italia, il piano spacca gli operatori: «Non... L'EMERGENZA Covid, trasferimento notturno in idroambulanza per paziente di Capri