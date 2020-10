Calci e pugni all'auto del sindaco nel Napoletano: «Devi dimetterti»

Aggredito e minacciato, poco fa a Melito, il sindaco Antonio Amente. Sconosciuti, a bordo di una moto, hanno avvicinato il primo cittadino, mentre era in auto nel traffico, intimandogli di dimettersi. L’auto, secondo il racconto di Amente ai carabinieri, sarebbe stata colpita da uno dei due aggressori con pugni e calci, prima che la coppia di motociclisti di allontanasse. Stessa sorte è toccata ad un consigliere di maggioranza, di cui al momento non è stata fornita l’identità, che si trovava da solo in altra parte della cittadina.

Poco prima dell’aggressione i due politici si trovavano a colloquio nella stanza del sindaco. Ieri sera in consiglio comunale era stata nominata la nuova giunta, dopo l'azzeramento disposto dal sindaco all'indomani delle elezioni regionali. Sui fatti denunciati indagano i carabinieri della locale tenenza, che non escludono al momento alcuna pista.

