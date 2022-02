Smaltimento illecito di rifiuti, ditta sequestrata a Pozzuoli

Sequestrata ditta di smaltimento rifiuti in via Antiniana a Pozzuoli. A intervenire i carabinieri, impegnati nel contrasto all’inquinamento ambientale, che hanno constatato l'illecito via vai. Denunciati i titolari: la coppia, già nota alle forze dell’ordine, è sotto accusa per furto in concorso e smaltimento illecito di rifiuti. I due, un uomo e una donna di 59 e 41 anni, sono stati infatti bloccati dai militari, mentre provvedevano a far sparire tre dissuasori d’acciaio, dal peso di 90 chili e dal valore di 1750 euro ciascuno, che erano stati rubati poco prima da una concessionaria nella stessa strada. Per la signora è scattata anche la segnalazione all’Inps, visto che percepiva il reddito di cittadinanza.

Denunciati, poi, padre e figlio che con l'Ape car sono stati sorpresi a scaricare due metri cubi di rifiuti speciali pericolosi nel piazzale della ditta. Stesso provvedimento per ricettazione e smaltimento illecito di rifiuti nei confronti del titolare della ditta implicata, un 41enne, napoletano di Soccavo.