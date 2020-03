Coronavirus a Napoli: clochard colto da malore sul tram, autista e passeggeri in isolamento. Si attende esito del test

Caso sospetto di Coronavirus a bordo di un tram della linea 1 a Napoli. Autista e passeggeri sono ora in autosolamento, in attesa dell'esito del tampone effettuato di un passeggero che ha accusato un malore durante il viaggio sul mezzo pubblico.



L'uomo era salito a bordo del tram che collega la zona di Poggioreale con via Cristoforo Colombo, intorno alle 10. 30 di questa mattina da piazza Principe Umberto. Dopo poco dal suo arrivo sul mezzo pubblico, il passeggero, un uomo apparentemente sui 50 anni e senza fissa dimora, ha cominciato ad accusare difficoltà respiratorie. Il conducente del tram, giunto a destinazione in via Colombo, ha allertato la polizia e il 118, sospettando la possibilità di un caso di Covid-19 dal momento che l'uomo raccontava di essere anche febbricitante.



Una volta giunte le forze dell'ordine sul posto, l'autista del tram e i passeggeri sono stati sottoposti all'identificazione da parte delle autorità che ne hanno predisposto l'isolamento volontario. L'uomo soccorso dall'equipe del 118 è stato trasportato in ospedale, dove si attende l'esito del tampone.



«Il tram è stato interdetto all'uso e sottoposto ad un'opera di igienizzazione e sanificazione da una ditta specializzata che ha rilasciato i dovuti attestati per certificare la sicurezza del mezzo - ha dichiarato Nino Simeone, Presidente della Commissione Trasporti del Comune di Napoli-la priorità ora è dotare il personale di front office dei kit di sicurezza con guanti, mascherine e liquido antibatterico». La richiesta della dotazione specifica per le misure di prevenzione del rischio di contagio ambientale è stata trasmessa da Simeone all'Anm e agli assessorati di competenza del Comune di Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA