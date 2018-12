Lunedì 10 Dicembre 2018, 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 21enne della provincia di Napoli è stato arrestato dai carabinieri a Lavello, in provincia di Potenza, dopo essere stato sorpreso in un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti che gestiva in trasferta. È stato notato a bordo della sua automobile, nei pressi di un opificio industriale in disuso, nella contrada Gaudiano. I militari, insospettiti, hanno deciso di controllarlo ed hanno scoperto che il ragazzo aveva con sé 21 francobolli imbevuti di lsd, sei grammi di cocaina in altrettanti involucri a forma ovale (cosiddette cipolline), un grammo e mezzo di anfetamina, uno di hashish.I francobolli, ovvero piccoli ritagli di carta impregnati di lsd, vengono assunti facendo sciogliere la sostanza in bocca, con le conseguenze che poi l'acido lisergico provoca.