Sparatoria ai baretti di Napoli, il gip accusa: «Metodo camorristico»

Domenica 13 Maggio 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 08:00

Non fu solo violenza pura. Non ci fu solo uno sfoggio muscolare di coltelli e tirapugni, poi culminato nella oramai tristemente famosa sparatoria di via Carlo Poerio, ma qualcosa di diverso, di profondamente più grave: metodi e strategie, azioni e reazioni, in quella notte tra il 18 e il 19 novembre scorsi, sono roba che ha a che vedere con clan e aspiranti camorristi.Ne sono convinti gli inquirenti della Dda di Napoli, che ieri mattina hanno ottenuto l'emissione di una seconda misura cautelare a carico di Troncone, il ventenne in cella da mesi per essere quello che ha impugnato l'arma e ha fatto fuoco nel pieno della ressa della movida napoletana. A firmare il nuovo provvedimento cautelare a carico di Giuseppe Troncone, è stato il giudice per le indagini preliminari Anna Laura Alfano, lo stesso magistrato che aveva già arrestato mesi fa lo stesso indagato. Si tratta di una misura bis, di una sorta di ordinanza fotocopia, che cambia comunque il quadro delle accuse a carico di Troncone jr, rendendole comunque più gravi: il 20enne incensurato, formalmente dipendente di un bar di famiglia, ora deve difendersi dall'accusa di tentato omicidio aggravato dal fine mafioso. Chiaro il ragionamento del giudice, specie se ricondotto all'altro filone delle indagini che Dda e Procura minorile stanno conducendo nei confronti del branco born in San Giovanni che quella notte di autunno ha scatenato l'inferno.Nei loro confronti le indagini sono a buon punto. Di fatto concluse, puntano dritto ai Formicola, o meglio ai rampolli della famiglia che detta legge in via Taverna del Ferro, il sempre più famigerato Bronx del 2001, palazzine popolari concepite come roccaforte ideale della peggiore camorra cittadina.