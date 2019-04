Sparatoria nel porto di Baia dopo una lite: arrestati i due pistoleri

Giovedì 25 Aprile 2019, 13:58 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2019 15:04

Due persone sono state fermate dai carabinieri per il tentato omicidio di un 47enne avvenuto in un cantiere navale a Baia, frazione del comune di Bacoli. Il fatto è avvenuto la sera del 19 aprile, quando è scoppiata una violenta lite tra tre uomini: l'ex gestore del cantiere, il 47enne che lo ha rilevato e il titolare di un negozio di articoli per la nautica che si trova nei pressi del porto.Durante la discussione l'ex gestore e il commerciante hanno esploso contro il 47enne diversi colpi d'arma da fuoco, senza colpirlo perché quest'ultimo è riuscito a ripararsi dietro il cancello di ingresso al cantiere navale. I due sono poi fuggiti con un'auto grigia facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pozzuoli e della sezione rilievi del nucleo investigativo che hanno trovato sull'asfalto quattro bossoli di cartucce per pistola semiautomatica.I carabinieri hanno identificato e sottoposto a fermo d'indiziato di delitto e detenzione e porto illegali di armi i due ritenuti responsabili del tentato omicidio: sono un 61enne di Giugliano, P.C., e un 50enne di Monte di Procida, N.L.L., entrambi immortalati da telecamere private e riconosciuti sia dai militari che dalla vittima. I carabinieri li hanno rintracciati nei pressi delle loro abitazioni.A un familiare di N.L.L. è stata anche sequestrata l'auto utilizzata per raggiungere il luogo del delitto. Dopo la convalida del fermo da parte del gip di Napoli, per N.L.L. è stata disposta la permanenza in carcere mentre per P.C. l'obbligo di dimora fuori dalla Campania e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria del luogo in cui ha eletto il nuovo domicilio.