Spesa solidale a Napoli: «Beni abbandonati alla Mostra d'Oltremare», ma è una fake news

Sta girando in queste ultime ore su Whatsapp la notizia, che i beni alimentari custodi all'interno della Mostra d'Oltremare non sarebbero stati donati ai più bisognosi. La notizia è destituita di qualsiasi fondamento ed è smentita su Facebook dai vertici della Mostra. Si tratta di una fake news. I beni alimentari stipati all’interno di Mostra, difatti, vengono trasporti alle famiglie bisognose attraverso le associazioni accreditate con il Comune di Napoli.



Nel messaggio Whatsapp si legge: «Alla Mostra d’Oltremare dove hanno raccolto cibo per la spesa solidale da mandare a casa non sanno a chi darla perché è moltissima! Se conoscete famiglie bisognose cerchiamo di far sapere come accedere alla spesa solidale a seconda delle municipalità. Bisogna chiedere alle varie circoscrizioni. Il servizio sarà svolto dalla Cooperativa sociale Lilliput ed avrà la seguente modalità: le famiglie che hanno necessità di accedere al servizio possono contattare il numero 081/7426..., attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.Copia e facciamo girare la solidarietà». Ma prontamente dall'Ente fieristico ci tengono a smentire la notizia.