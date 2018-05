Spiagge della Campania da bandiera blu: eccone cinque da non perdere

Sabato 19 Maggio 2018, 20:58 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 20:58

Sono 18 le Bandiere blu che quest’anno la Campania ha ottenuto dalla Fee (Foundation for environmental education) e sale sul podio delle prime tre regioni d'Italia. Le località premiate si sono distinte per qualità del mare e dei servizi offerti ai bagnanti. Luoghi da sogno, dove è possibile godere di un mare eccellente. Eccone cinque.Composta da sabbia finissima di colore chiaro, è una spiaggia che deve il suo nome a un’antica torre. Lo storico edificio si trova nella zona nord, dopo la scogliera. La spiaggia è bagnata da un mare cristallino.Si narra che sotto uno scoglio della spiaggia che appartiene al Comune di Agropoli furono ritrovate trenta uova di gabbiano o di tartaruga. Da qui il nome della baia, fatta da una sottile parte sabbiosa che termina in un angolo di ciottoli, più riservato e tranquillo. Particolarmente accattivante in questa zona è il colore dell’acqua: dal verde al blu passando per il turchese, il mare assume mille tonalità diverse.Spiaggia di sabbia dorata caratterizzata da un ampio litorale lungo qualche centinaio di metri. E’ delimitata a un'estremità dal promontorio di Punta Tresino. Il mare è spettacolare: turchese, cristallino e trasparente, con fondali sabbiosi e digradanti, ideale per nuotare e fare il bagno.Luogo magico caratterizzato da una piccola piscina di acqua di mare circondata da pareti di pietra, ricoperte da ginestre in primavera e in estate. Un arco naturale consente l'accesso alla caletta e separa la piccola laguna dal mare.Tante diverse specie marine vivono nell’area e sono facilmente visibili grazie ai bassi fondali.Affaccia sul golfo di Salerno e si trova tra la baia di Ieranto e Recommone. E’ una lunga spiaggia fatta di ciottoli, bagnata da un mare limpidissimo. Sul litorale si alternano tratti con stabilimenti balneari e aree di spiaggia libera. I suoi fondali rocciosi rendono questo luogo meta particolarmente amata per le immersioni.