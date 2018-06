Sub muore dopo l'immersione nel Banco di Santa Croce, ipotesi malore

Venerdì 22 Giugno 2018, 09:28 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2018 09:28

Tragedia al largo del Banco di Santa Croce a Vico Equense, sub muore dopo l'immersione. Ieri pomeriggio un sub, L.S. 63enne residente in Germania e originario del Piemonte, ha accusato un malore durante l'immersione subacquea. Immediatamente è stato trasportato sulle rive di Castellammare per i soccorsi ma quando l'imbarazione dove è stato caricato è arrivata sulla terra ferma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto è arrivata anche una ambulanza del 118 prontamente allertata dai militari della Capitaneria di Porto di Castellammare ma i tentativi di salvare la vita al sub sono stati vani. I militari della Guardia Costiera hanno sequestrato l'imbarcazione e l'attezzatura usata per l'immersione subacquea e hanno avviato le indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata