Suicidio a Napoli all'ospedale Pellegrini, ​paziente di 34 anni si lancia dalla finestra del quarto piano: morta

È morta sul colpo, una paziente 34enne che si è lanciata dal quarto piano dell’ospedale dei Pellegrini, a Napoli. La donna, di origini ucraine e per il momento identificata come “senza fissa dimora”, si è lanciata nel tardo pomeriggio dalla finestra del reparto che affaccia su via Giovanni Ninni, uno dei vicoletti della Pignasecca dove è stata recuperata la salma.

Pochi giorni fa, la paziente era stata operata di cataratta e, successivamente, ricoverata nel reparto di oculistica ma non aveva mostrato segnali di disagio e l’operazione era riuscita perfettamente. Ora le forze dell'ordine stanno provando a rintracciare i conoscenti della donna per ricostruire eventualmente anche il suo passato clinico in sinergia con l'equipe dei sanitari.