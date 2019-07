È stato proclamato lutto cittadino, domani a Mugnano, in occasione dei funerali di Ulderico Esposito, il tabaccaio di 52 anni, originario di Mugnano, aggredito e preso a pugni lo scorso 9 giugno, nella stazione Chiaiano della metropolitana di Napoli, da un nigeriano richiedente asilo. Il sindaco Luigi Sarnataro con un'apposita ordinanza ha predisposto l'esposizione a mezz'asta delle bandiere al Municipio e la chiusura degli uffici pubblici negli orari dei funerali. «Tutta la comunità di Mugnano è rimasta profondamente toccata da questa tragedia ed è vicina alla famiglia Esposito in questi giorni di grande dolore - ha detto il primo cittadino - Invito tutti i cittadini, i dirigenti scolastici, le attività commerciali, le organizzazioni politiche e sociali a sospendere domani, dalle 10 alle 12, le attività in segno di raccoglimento e rispetto»

Martedì 9 Luglio 2019, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA