Stop ai pedaggi, lavoratori in cassa integrazione. La Tangenziale: «Atto dovuto»

«La sospensione dei pedaggi in vigore da oggi sulla Tangenziale di Napoli ha comportato delle inevitabili modifiche all’organizzazione del lavoro del personale preposto all’attività di esazione - si legge in una nota di Tangenziale spa - per questo motivo, la Società ha sottoscritto un accordo con le rappresentanze sindacali per adottare ogni azione necessaria a tutelare la continuità contrattuale dei lavoratori che in questo frangente non possono svolgere l’incarico cui sono deputati, incluso l’impiego della Cassa Integrazione».

Al termine del periodo di gratuità del pedaggio, è scritto ancora nel comunicato, «saranno ripristinate le normali modalità operative ed organizzative di gestione dell’esazione. L’impiego della Cig è dunque un atto dovuto. Tenendo conto che Tangenziale di Napoli Spa sostiene da sempre i contributi sociali per tale forma assicurativa Inps, e ricorrendone i presupposti, la Società ha attivato le procedure previste. Tangenziale di Napoli Spa conferma infine la propria piena disponibilità a collaborare con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con il Comune di Napoli e con le altre istituzioni competenti per favorire la più rapida risoluzione delle attuali problematiche di viabilità e per alleviare i disagi alla cittadinanza».



Ultimo aggiornamento: 18:09

