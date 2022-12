Telethon, spettacolo di danza per spingere la raccolta fondi

Avanti tutta nella raccolta fondi per Telethon. E anche quest'anno Napoli si dovrebbe rivelare come la città campana più generosa nell'ambito delle importanti iniziative promosse da Bnl Bnp Paribas per finanziare la ricerca sulla lotta alle malattie genetiche rare. Dopo due anni di stop per il Covid sabato scorso, è ripartita la consueta Giornata scelta dalla banca per l'apertura delle filiali in tutta Italia. Rilevante l'affluenza nelle filiali campane per le manifestazioni promozionali.

A Napoli, nella sede di via Toledo, si è tenuto lo spettacolo di danza Nuda Anima della Dance New Academy di Claudia Sales e della Labart Repertory della Sales. Ed è stato possibile degustare specialità gastronomiche della trattoria da Nennella, e del Gran Caffè Gambrinus. Hanno offerto i loro prodotti anche il panificio Egidio Nunzia, la cioccolateria Le Docezze degli Dei e Il Mantegno vineria. Mentre le magie del mago Pakos hanno divertito i più piccoli. Spettacoli di canto e strumenti dell'Istituto scolastico Le Mascotte, di balli caraibici del New Asd Sporting Club Cavour e di danza moderna dell' Academia Rose ballet. Il tutto con il coordinamento musicale del dj Emiliano Curti.



Rilevanti gli acquisti dei cuori di cioccolato ma in realtà i correntisti della Bnl con le loro donazioni contribuiscono tutto l'anno ad ampliare la rete della ricerca Telethon. In 31 anni sono stati raccolti 310 milioni. Finanziati 2804 progetti. E questanno c'è stato un exploit con un incremento del 7% che ha fatto volare a quota 718 milioni di euro la raccolta in tutta Italia.



Sabato gli artisti e le imprese, che hanno donato le loro prestazioni, sono stati premiati con una targa offerta da Telethon e Bnl. Nell'occasione Claudia Sales, danzatrice, coreografa, ideatrice del metodo Sales, rappresentante per l'Italia della Federazione europea della danza e fondatrice del

Centro internazionale Claudia Sales, ha annunciato l'apertura nel 2023 di diverse nuove sedi della sua scuola a Napoli.