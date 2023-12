«Dancevybes» tra San Giorgio a Cremano e Cercola: quinta edizione a gennaio

In corso i preparativi per uno dei contest artistici più attesi del napoletano. «Dancevybes», il concorso di danza che punta ad avvicinare gli appassionati alla disciplina, offrendo un'esperienza divertente, completa e formativa.

Si tratta della quinta edizione del contest. Due date: il 20 gennaio presso il Magma Wellness Club di Cercola e il 21 presso Villa Bruno - Teatro Fonderia Righetti a San Giorgio a Cremano.

Il concorso prevederà l'incontro tra stili di danza differenti, tanto divertiento e sana competizione tra i partecipanti.

Oltre a ricompensare i primi tre classificati, l'evento prevede tanti altri riconoscimenti, tra cui il il Premio Dancevybes, il Premio Critica, il Premio Miglior Talento (in denaro) e il Premio Miglior Coreografia (in denaro).

Altra colonna del contest è la giuria composta da una serie di esperti, i quali nonostante i loro successi nel mondo artistico non hanno mai dimenticato le loro radici partenopee.

Tra i giudici Luca Carannante (ballerino classico per il Teatro San Carlo, Teatro Verdi e per l'Opera di Nizza), Emanuele Battista (docente nazionale di Hip Hop, ballerino e coreografo televisivo), Deborah Esposito (ballerina e docente di modern dance ed heels e ballerina televisiva per Rai e Mediaset), Francesco Annarumma (coreografo per il teatro San Carlo e il teatro Opera di Roma), Dario Dange Claudi (ballerino e coreografo specializzato in urban dance), Giusy Cristiano (artista a 360° con diversi premi teatral) e Ilaria Di Iorio (artista partita da Napoli e divenuta internazionale, approdando sui palchi di Los Angeles e New York).

Dancevybes nasce nel 2018 da un incontro casuale tra due artisti partenopei, Michele Cuomo e Antonio Piccoli, i quali decidono di alimentare la loro passione per la danza creando un evento di stages e formazione per giovani e giovanissimi. Già a partire dalla seconda edizione, la manfestazione è stata poi arricchita con il concorso, acquisendo, in questo modo, successo in tutta Italia. I concorrenti, infatti, giungeranno da tutte le parti dellanostra penisola.