X Factor, Sarafine a Salerno: dj set tra le luci d'artista

“Malati di gioia” è il suo inedito che sta conquistando le vette delle classifiche in Italia e non solo. Altrettanti «malati di gioia» saranno a Salerno sabato pomeriggio. Il brano è proprio di Sarafine, la giovane che ha conquistato X Factor due settimane fa e che ha scelto come tappa Salerno per portare la sua musica in giro per l'Italia dopo la conquista del talent show di Sky.

Appuntamento sabato - direttamente dal palco di X Factor, come annunciato sui suoi canali social - in corso Vittorio Emanuele 221 presso il negozio Sky Italia. La producer - diventata famosa nell'ultimo mese - allieterà i presenti con la sua musica (dalle ore 17) dopo aver conquistato cuori e orecchie con le sue produzioni e post-produzioni delle canzoni più famose presentate durante gli show del giovedì sera e si prepara al grande successo partendo proprio dalla città di Arechi tra le Luci d'artista e i turisti che affolleranno le vie dello shopping.

In tanti raggiungeranno la città proprio per conoscere la giovane calabrese, piena di energia e che si è già piazzata ai primi posti del panorama musicale.