X Factor, Morgan: «Sarafine la volevo con me, mi hanno detto che doveva averla Fedez»

Fedez vince X Factor per la seconda volta volta. Dopo Lorenzo Fragola nel 2013, giovedì 7 dicembre, ad alzare il trofeo del talent targato Sky, è Sarafine. Il suo suono elettro pop aveva conquistato anche Morgan, che commenta la sua vittoria lanciando una frecciatina a Fedez. Frecciatina lanciata in chat e, dopo poco, scomparsa: rimossa dallo stesso autore.

L'Underdog calabrese che si è fatta da sola, autrice, produttrice, cantante, mentre tutti tifavano Angelica Bove ha conquistato puntata dopo puntata il pubblico senza mai finire al ballottaggio. Una cavalcata irresistibile quella di Sarafine, nome d’arte di Sara Sorrenti, 34enne calabrese d’esportazione che vive a Bruxelles.

Cantautrice dallo stile musicale personalissimo, la sua musica è un mix tra elettronica e pop.

Scrive, canta, produce, suona tutto in prima persona, per creare una performance completa e unica.

Anche Morgan palude alla vittoria di Serafine, ma non senza polemica. Per il cantarore la producer calabrese aveva tutte le carte per fare bene, tanto da volerla nella propria squadra, ma è stato costretto a rinunciarci. Ecco la sua versione con tanto di frecciatina a Fedez: «Vi dirò questa cosa. Alle audizioni ho subito capito che Sarafine era interessante e siccome le squadre erano ancora tutte da fare ho detto alla produzione chi mi interessava e questo l’ho fatto il primo giorno in cui ho puntato piede li dentro, quindi con largo anticipo rispetto al programma. Ho chiesto sarafine e gli Animaux Formidable. Mi è stato risposto: no Sarafine deve andare nella squadra di Fedez. Hai capito perché? Ahahah».