Napoli, Ligabue al San Carlo per il prossimo tour teatrale

Luciano Ligabue arriva in Campania con due date per il suo tour teatrale: al teatro San Carlo di Napoli il 7 ottobre e al teatro Gesualdo di Avellino il 18 ottobre.

A 13 anni di distanza dall'ultima volta, l'artista dedica al suo pubblico un nuovo tour nei teatri più belli d'Italia, location intime d'eccezione, per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi sogni di rock 'n' roll che hanno da sempre accompagnato la sua carriera.

«Ligabue in teatro - Dedicato a noi» chiuderà ufficialmente il capitolo live di «Dedicato a noi» che ha visto Liga protagonista di oltre 30 concerti tra i club, gli Stadi, l'Arena di Verona e i principali palasport italiani.

Sul palco insieme a Luciano Ligabue ci saranno Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano che per la prima volta sarà in tour con il Liga, dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell'album «Dedicato a noi». Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners e Zoo Aperto. La tappa di Avellino è a cura di Anni 60 Produzioni.