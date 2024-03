Il meglio della scena musicale salernitana sul palco del Teatro Augusteo. Una parata di stelle del jazz sarà di scena nella storica location cittadina per un mega concerto, con una serie di ospiti d'eccezione (l'evento è organizzato da 17 Produzioni ed i biglietti sono disponibili su www.postoriservato.it).

APPROFONDIMENTI Mario Fresa tra i cinque poeti nei libri di Einaudi

Le luci si accenderanno il 22 marzo alle 21, e on stage vedremo interagire artisti del calibro di Sandro, Dario ed Alfonso Deidda, Julian Oliver Mazzariello, Pierpaolo Bisogno ed Amedeo Ariano, ai quali si aggiungeranno Gegè Telesforo ed i Neri Per Caso.

Sarà l'occasione per presentare il disco Afrodance di Ariano, prodotto dalla GrooveMaster di Roberto Ramberti e dallo stesso Telesforo. Il live della Amedeo Ariano Afrodance Band, con i Deidda Brothers, Mazzariello e Bisogno, suggellerà l'inteplay tra virtuosi di questo genere musicale molto amato nella city. La serata sarà aperta dalla Almanegra Blues Band, storica band salernitana che annovera due veterani del blues come Gino Ariano (gemello di Amedeo) e Rocco Vertuccio.

Si presentano con un repertorio di brani originali, tra cui una composizione del fondatore del gruppo, Giovanni Ventre, chitarrista e cantante, scomparso prematuramente. Prima del concerto della Afrodance Band, si esibiranno i Neri Per Caso che canteranno per festeggiare l'uscita del primo disco di Amedeo.

Eseguiranno un breve set del proprio repertorio, nell'inconfondibile stile che li ha resi famosi in tutto il mondo. Subito dopo ci sarà l'esecuzione dei brani contenuti nel lavoro Afrodance, che sa essere elegante e, al tempo stesso, virare verso un sound molto ritmato e dinamico, puntando su pezzi che vogliono omaggiare la tradizione del jazz con delle interpretazioni che lasciano spazio alla creatività degli artisti coinvolti nel progetto. La presenza di musicisti tutti salernitani dà una particolare connotazione al gruppo, forte di un affiatamento frutto di un'amicizia più che trentennale e della collaborazione di Ariano, batterista di fama europea, con il grande pianista Mazzariello e Bisogno, virtuoso vibrafonista e percussionista, e con i tre fratelli Deidda.

La musica, tutta originale, è una miscela di colori afferenti al jazz per via diretta, come nel brano Don't Forget This di Dario Deidda o McCoy's Mood del fratello Alfonso, o indiretta, come Afrodance, di Sandro Deidda, di matrice africana e il bolero Dulce Abuela, di Alfonso Deidda. Le altre composizioni del disco ad essere eseguite saranno Sweet Memories di Sandro Deidda, Take This Five, scritto da Dario e Sandro Deidda e My Favorite Strings, ancora di Dario Deidda che, attraverso il titolo, fa un omaggio alla composizione di Rodgers e Hammerstein II, poi rivisitata e resa celebre da John Coltrane.

Entusiasta Amedeo Ariano che parla della sua passione per il jazz. «Non mi sono avvicinato subito al genere svela il batterista- perché mio padre, fisarmonicista, ascoltava musica leggera, e mio zio paterno suonava ai matrimoni, ma presto ho scoperto le big band ed il jazz è entrato nella mia vita. Si tratta di un modo di vivere che ti permette di esprimere quello che senti in maniera immediata. Se sei un musicista solare, allora verrà fuori una energia positiva, mentre se sei introverso, emerge questo tuo lato caratteriale in quello che suoni». Gran maestro di cerimonie sarà il presentatore televisivo e radiofonico, cantante e musicista Gegé Telesforo, talent scout di tutta la brigata salernitana e produttore del disco che verrà presentato. Regalerà un saggio del suo swing contagiante, aggiungendosi alla superband che si esibirà dal vivo all'Augusteo.