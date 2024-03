Napoli, le donne di Gynè in concerto nella parrocchia Santissima Ascensione a Chiaia

Il 10 marzo alle 18.30 si terrà nella parrocchia Ss. Ascensione a Chiaia un concerto di sole donne, artiste, cantanti e musiciste, che fanno parte di Gynè – piccola orchestra Ritmarte lab. L’evento rientra nell’ambito della rassegna «L’arte in piazzetta» un progetto artistico – culturale che vede coinvolte l’associazione culturale Ritmarte lab e la parrocchia S.s. Ascensione a Chiaia che, in collaborazione con la municipalità e del comune di Napoli e il consolato onorario del Brasile a Napoli, danno vita all’evento musicale con protagoniste femminili di alto profilo artistico.

Gynè - piccola orchestra Ritmarte lab vedrà sulla scena Rosa Alba Cacciola pianoforte - voce, Martina Anno flauto traverso, Paola Sasso violino e Ylenia Attardi violoncello, con la partecipazione di Sofia Saggiomo pianoforte.

Un viaggio sonoro ripercorso da brani inediti, musica d’ autore di Maurizio Saggiomo, ballate e canzoni movimentate da scansioni ritmiche ricercate nella fusione tra Napoli e le sue influenze sonore, con testi mai banali, figlie del linguaggio della terra partenopea, alternandosi con monologhi interpretati da Maria Gabriella Tinè e con l’esposizione di opere pittoriche dell’artista Carla Castaldo, tutto al femminile, punto di forza dell’ associazione.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal parroco don Giuseppe Carmelo nell'ambito delle attività culturali, sociali e della comunità che la parrocchia Ss. Ascensione a Chiaia sta coltivando con fede e passione, coinvolgendo giovani e adulti, bambini con le loro famiglie e anziani.

«Abbiamo scelto marzo per il primo appuntamento in quanto mese delle donne, un'importante occasione per riflettere sulle sfide quotidiane che le donne affrontano e per promuovere un mondo di parità di genere. Tuttavia, non possiamo ignorare il persistente problema della violenza di genere, che ha impatti devastanti sotto molte forme. È cruciale impegnarci collettivamente per abbattere le barriere che perpetuano tali comportamenti dannosi. La solidarietà e l'impegno sono fondamentali per eliminare la violenza e consentire alle donne di prosperare senza paura» , le parole del vice presidente dell’ associazione Vasiliki Kolligri.

L’evento vedrà alternarsi momenti di musica, poesia pittura.