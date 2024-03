Alla Casina Vanvitelliana di Bacoli un concerto classico per celebrare la festa della donna

In occasione della giornata internazionale della donna, il Parco Borbonico della Casina Vanvitelliana a Bacoli, ospiterà nella maestosa Sala dell’Ostrichina, un concerto di musica classica con i talentuosi allievi ed ex allievi del prestigioso Conservatorio di Frosinone, diretti dal Maestro Colomba Capriglione.

Dalle ore 17, infatti, con ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, saranno eseguiti i brani più famosi ma anche meno noti dei più grandi compositori, da Verdi a Rachmaninoff; da Bizet a Prokofiev, in un susseguirsi di brani per orchestra e per solisti.

I «Virtuosi del Tritono», infatti, dell’associazione musicale «Diabolus in Musica» che è tra gli organizzatori della manifestazione artistica, offriranno uno spettacolo di musica e canto che faranno rivivere, al pubblico presente, i fasti delle Antiche Corti reali di tutta Europa. Sono previsti interventi con letture a cura di Laura Patrizia Cagnazzo.

La serata, sarà animata inoltre dai rievocatori storici dell’Associazione «Fantasie d’Epoca APS» nei fantastici abiti storici appositamente realizzati per l’occasione dalla nota stilista storica Francesca Flaminio.