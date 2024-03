Il Marzo in jazz di Emilia Zamuner & friends

S’intitola “Pignatelli in Jazz” e ogni domenica di marzo (già da quella scorsa) alle 11.30 si suona, si canta, si ascolta e si vive jazz, swing, folk e dintorni per due ore nella suggestiva veranda neoclassica alla Riviera di Chiaia: nelle mattine che ormai annunciano la primavera ecco un appuntamento raccomandabile con quattro jam session di rara atmosfera musicale che ammaliano i cultori di smooth e scat, di classic e swing o r&b, così come d’autore e tradizionale.

È il sesto capitolo di una felice kermesse ideata e diretta dal talento di Emilia Zamuner, organizzata dalla Fondazione F.

M. Napolitano con la Direzione regionale Musei Campania e la Direzione del Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, realizzata col contributo del Fondo Unico dello Spettacolo e Regione Campania.

Domenica passata il nostro sax man Daniele Sepe & Ensemble hanno reso omaggio a Victor Jara, insigne autore cileno del secolo scorso.

Questa domenica 10 marzo, invece, sarà istituito un premio intitolato alla memoria di Gaetano Altieri, grande cultore, appassionato di jazz e promotore di Ischia Jazz, e verrà conferito quest’anno al maestro Danilo Rea per la sua prestigiosa carriera di pianista jazz oltre le indimenticabili collaborazioni con nomi leggendari della musica senza tempo da Chet Baker, Lee Konitz o Art Farmer a Massimo Urbani, Mina e Gino Paoli.

A seguire sul palco del “Pignatelli in Jazz” Emilia Zamuner e Massimo Moriconi: lei una delle voci più giovani, versatili e potenti della scena jazz italiana con formazione classica e solide influenze da Murolo e Daniele a Gragnaniello, “Premio Internazionale Massimo Urbani” 2016, lui contrabbasso e basso elettrico, storico bassista di Mina e un carnet di nomi in portfolio del calibro di Chet Baker, Billy Cobham, Toots Thielemans, Romano Mussolini, Paolo Fresu, Massimo Urbani o Fabrizio Bosso, solo per citarne alcuni.

Assai ben rodati in duo, condurranno il pubblico di Villa Pignatelli in un avvincente itinerario dalla canzone al jazz attraverso brani intensi e vibranti.

Info: fondazionenapolitano@gmail.com