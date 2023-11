Mattia muore a 20 anni in un incidente, l'amico (indagato per omicidio stradale) si sveglia dal coma e gli dedica una canzone

Mattia Miscali è morto il 29 ottobre scorso in un incidente d'auto. Aveva appena 20 anni. Era in macchina con l'amico Gabriele Olianas, 19enne alla guida dalla Volkswagen Golf finita fuori strada a Tortolì, alle 5 del mattino, sulla rampa vicino alla zona industriale di Baccasara.

Olianas si è risvegliato dal coma dopo quasi due settimane. Se la caverà, ma dovrà affrontare l'accusa di omicidio stradale. Al suo risveglio ha saputo che il suo amico fraterno non c'è più e sui social gli ha dedicato una canzone.

«E adesso che sei dovunque sei, chissà se ti arriva il mio pensiero, chissà se ne ridi o se ti fa piacere», scrive su Instagram Gabriele. La citazione è di una canzone di Ligabue, “Il mio pensiero”.

Il giovane ha condiviso la foto che lo ritrae felice insieme all'amico che non vedrà mai più. Mentre era in coma sono stati celebrati anche i funerali del ragazzo. Lui era ricoverato in Terapia Intensiva. Adesso è stato trasferito in Ortopedia, riporta l'Unione Sarda, dove sarà sottoposto a un periodo di osservazione prima del ritorno a casa.