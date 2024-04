Stavano rientrando da Cassino dopo i festeggiamenti per una laurea. Ma la giornata di gioia per la famiglia Certelli si è trasformata in tragedia al chilometro 617 della A1, Milano Napoli. Quando la Peugeot 107 ha impattato contro il tir. Per Eleonora, 21enne studentessa universitaria, non c’è stato nulla da fare: la ragazza è morta sul colpo affianco alla madre, Maria Rosaria, che era al volante dell’utilitaria. Feriti anche il fratello della giovane vittima, Francesco, e il fidanzato di Eleonora.

LA DINAMICA

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 16,30, nel tratto compreso Ferentino e Anagni, in direzione Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della direzione quinto Tronco di Fiano di Autostrade per l'Italia. Per consentire ai mezzi di soccorso di procedere con le operazioni di recupero dei feriti è stato necessario chiudere il tratto di strada. I pompieri hanno impiegato diversi minuti per recuperare il corpo di Eleonora rimasta incastrata tra le lamiere insieme alla mamma, al fratello e al fidanzato che sono stati trasportati in codice rosso al policlinico Gemelli e al pronto soccorso dell’ospedale dei Castelli. Gli agenti della polizia Stradale hanno poi proceduto con i rilievi per stabilire la dinamica dello schianto mortale. Da quanto accertato fin qui, i due mezzi procedevano nella stessa direzione verso Roma, con l’utilitaria della famiglia Certelli che precedeva il tir. Per cause ancora da stabilire, i due mezzi si sono scontrati. Per il violento impatto, la Peugeot ha carambolato prima di finire la sua corsa contro il guardrail. Gli investigatori hanno subito disposto il sequestro dei due veicoli coinvolti e nelle prossime ore verrà eseguita una perizia tecnica. Sarà determinante infatti stabilire a che velocità stavano procedendo quando è avvenuto lo schianto. Infine: «Non escludiamo che l’impatto possa essere stato provocato da un sorpasso. Le indagini sono ancora in corso e solo al termine delle analisi sull’asfalto e dai risultati della perizia tecnica» sottolineano gli agenti. Intanto ieri pomeriggio per la chiusura del tratto stradale sulla A1, tra Ferentino e Anagni si sono registrati oltre cinque chilometri di coda. La situazione sulla viabilità è tornata alla normalità solo intorno alle 19 quando sono terminate le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi della polizia Stradale.

LO CHOC

La notizia della morte di Eleonora è arrivata in serata a parenti e amici. La 21enne era iscritta all’università di Scienze motorie. Fino allo scorso anno era tesserata con l’associazione studentesca Andrea Milardi. «La sua specialità era il salto- raccontano addolorati i responsabili- una ragazza stupenda, vivace e sempre disponibile. Con sua mamma frequentavano spesso il centro fino allo scorso anno. Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento drammatico».