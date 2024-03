Nocera Superiore, rubato il minibus per il trasporto dei disabili

Rubato nella notte, a Nocera Superiore, il minibus utilizzato per il trasporto dei disabili. Il furto è avvenuto nel parcheggio del Centro Polivalente di via Russo.

A dare l'allarme è stato il coordinatore Giuseppe Baselice. Il mezzo, un nove posti provvisto di rampa per la salita e la discesa dei diversamente abili, veniva quotidianamente utilizzato per il trasporto dei ragazzi al Centro e per le periodiche uscite didattiche previste dal programma delle attività.

Dopo la denuncia i carabinieri hanno avviato le indagini per individuare i ladri. Potrebero essere utili le telecamere di video sorveglianza presenti nella zona.