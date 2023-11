Ragazza di 14 anni investita a Viterbo: l'impatto con l'auto, poi ha urtato la testa. È grave

Una ragazza di 14 anni è in gravi condizioni a Viterbo dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, martedì 14 novembre intorno alle 16, all'incrocio tra via Del Carnaro e Via Sabotino.

Ragazza di 14 anni investita a Viterbo

Da quanto appreso, la ragazza, una 14enne residente nel capoluogo, mentre stava attraversando a piedi l'incrocio è stata investita da una Jeep. Dopo il violento urto con la vettura è finita a terra battendo la testa sull'asfalto. Immediato l'arrivo sul posto dei soccorsi.



Il personale del 118 ha tentato di rianimare la giovane che, al loro arrivo, era priva di sensi. Subito dopo la giovane è stata trasportata all'ospedale Belcolle di Viterbo. Le sue condizioni sembrano essere gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'investimento. Presenti anche i carabinieri del nucleo provinciale.