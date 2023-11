Napoli: investita davanti al supermercato, grave una donna di 48 anni

Grave investimento a Napoli dove una donna di 48 anni, travolta da un'auto, è in prognosi riservata. L'ennesimo incidente ai danni di un pedone, è avvenuto lunedì 6 ottobre, in via Provinciale Botteghelle di Portici nei pressi di un supermercato. La vittima che da quattro giorni è ricoverata all'ospedale del Mare stava attraversando non lontano dalle strisce pedonali quando è stata investita da una Fiat Panda condotta da un 48enne che viaggiava insieme ad un minore, entrambi rimasti illesi.

La donna, invece, dopo l'impatto con la vettura è stata immediatamente soccorsa dall'ambulanza del 118 che l'ha trasportata d'urgenza all'ospedale di Ponticelli dove è tutt'ora ricoverata in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i poliziotti municipali della sezione Infortunistica Stradale di Napoli, comandata da Antonio Muriano che hanno effettuato i rilievi planimetrici, sequestrato la vettura e acquisito le immagini della videosorveglianza in zona.

Secondo le ricostruzioni degli agenti, la donna che lavora nel supermercato da cui si era allontanata, avrebbe aiutato una persona ad attraversare la strada, forse un bambino, e nel tornare indietro sarebbe stata investita dalla Panda.

L'ennesimo investimento con conseguenze gravi per la vittima riporta alla cronache la drammatica frequenza degli episodi con esiti fatali a Napoli che, nel giro di poco più di un anno, contano 15 pedoni che hanno perso la vita e che, spesso, stavano attraversando sulle strisce pedonali. Basti pensare che da fine settembre, il bilancio drammatico è di due vittime. Giovanni Grillo, 84enne napoletano, travolto da un auto mentre attraversava su corso Umberto I in prossimità strisce e la 94enne Maria Fiscante, colpita da una Smart su via Manzoni.