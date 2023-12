Fermato con 1.200 dosi di droga, arrestato dai carabinieri a Mondragone

Sembrava un controllo di routine nei confronti di un giovane. E invece, a Mondragone i carabinieri del reparto territoriale hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, il 19enne del posto controllato durante la perlustrazione delle strade della provincia di Caserta.

Il giovane, dopo una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 1272 involucri in cellophane termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo “crack” e “cocaina” per un peso complessivo di 350 grammi e un bilancino di precisione.

Sequestrati anche 3 telefoni cellulari. L’arrestato è stato trasferito nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.