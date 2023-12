Natale a Napoli, tutte le iniziative nella terza municipalità da I Ditelo Voi ai canti della tradizione

«Natale in terza» è una manifestazione natalizia promossa dalla III Municipalità e dal Comune di Napoli organizzata dalla società Graf srl.

Attraverso le celebrazioni del Natale, i bambini della III Municipalità potranno vivere giornate di spensieratezza e momenti educativi con numerose attività di ricreazione come mercatini, assaggi di zucchero filato e pop corn, sfilate di supereroi e principesse, elfi dance, laboratori e la parata di Babbo Natale con la sua slitta. Non mancheranno spettacoli di artisti di strada, la comicità e la musica tradizionale.

Gli eventi inizieranno il 21 dicembre in via Ponti Rossi e il 22 dicembre a Capodimonte, con i mercatini al mattino per proseguire il pomeriggio con le attività dedicate ai piccoli. Alle 20, presso piazza Lieti, si terrà lo show comico del trio I Ditelo Voi e alle 21 lo spettacolo musicale di Renato Maggio in Musitalia.

Il 23 dicembre ai Colli Aminei ci sarà la Gran Parata con la Slitta di Babbo Natale.

La quattro giorni si concluderà il 27 dicembre presso la Chiesa di Sant'Agostino degli Scalzi a Materdei con un concerto esclusivo di Gianni Lamagna (voce della Nuova compagnia di canto popolare).

L'iniziativa ha come fine principale la conservazione delle musiche e dei linguaggi della tradizione napoletana attraverso la diffusione alle nuove generazioni.

Tra i brani che verrano eseguiti La Leggenda del Lupino, ‘O zampugnaro ‘nnammurato, ‘A Nuvena, Natale Napoletano, Tarantella ‘e Natale, Lu Zampugnariello. Inoltre, troviamo la famosa “Villanella a Ballo” da La Gatta Cenerentola, le composizioni di Paliotti; Nonna Nonna, Saccio na bella Canzone, Strummulillo, e un brano composto da Gianni Lamagna, “Natale e simm’ eguale”.